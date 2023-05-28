Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Узбекистана

Сегодня министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе беседы узбекский министр передал искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и пожелал, чтобы независимость нашей страны была прочной и стабильной.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты братства, дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Подчеркнут высокий потенциал двустороннего и регионального сотрудничества между нашими странами.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил узбекского коллегу за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем развитии масштабных отношений между нашими странами.