Как Микоян признался в освобождении жизненного пространства для Армении, его желании присоединить к ней еще и земли Карабаха, аж до самого Кюрдамира и почему у него тряслись руки, когда он давал автограф

Cейчас, когда всех волнует переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, Youtube-канал VMedia с помощью известного политолога Фуада Ахундова пытается ответить на вопрос, при соблюдении каких условий мир между двумя странами станет действительно достижимым, передает Day.Az.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: "Армения должна заявить, что не только не имеет, но и никогда не будет иметь каких-либо территориальных претензий к соседним странам". Территориальные притязания Еревана, основанные на идее о так называемой "Великой Армении", являются в армянском обществе столь массовым явлением и столь очевидным фактом для соседей Армении, что сам премьер-министр этой страны обращается к своим согражданам с призывом: "Одумайтесь! Если мы дальше хотим нормально жить, мы должны успокоить окружающие нас государства и отказаться от территориальных претензий!".

Однако один из самых известных в Армении и России политологов, директор Института Кавказа Александр Искандарян придерживается прямо противоположного мнения. Искандарян называет территориальные претензии Армении к ее соседям выдумками и азербайджанским мифотворчеством. Эту мысль он на разные лады в течение часа доказывает в интервью ведущей армянского радио "FM 106.5". Так, Искандарян изо всех сил пытается убедить аудиторию, что термин "Великая Армения" должен рассматриваться исключительно в историческом контексте, а не как идея, на которую опираются армянские националисты, мечтающие о расширении жизненного пространства для армян. Искандарян также утверждает, что "Дашнакцутюн" является безобидной политической партией, и что мононациональность Армении - безобидный демографический факт.

В сюжете содержится небольшое интервью с Шаргией Адуровой, которая несколько раз становилась вынужденной беженкой.

Она рассказывает, что в 1968 году с делегацией учителей встречался сам Анастас Микоян, член Президиума Верховного Совета СССР, и разговаривал с ней.

"Я знала армянский не хуже него. Вот он и подумал, что я тоже армянка. На той встрече он с удовлетворением заявил, как они смогли выселить тюрок из Армении. Он сказал: "сейчас места у армян вдоволь. И все будет еще лучше, как только Карабах будет наш". Я была удивлена, услышав его слова. Потом он попросил наши бумаги для памятной записи. Спросил мое имя, услышав его, спросил не азербайджанка ли я. Я ответила, что да, азербайджанка. Мы говорили на армянском. И он с трясущей рукой написал на моем удостоверении: "Для дорогой Шаргийи на добрую память" и подписался. Еще тогда, в 1968 году Микоян перед участниками съезда учителей заявил о депортации азербайджанцев из Армении и взятии Карабаха. "Земли Азербайджана до Кюрдамира, включая Карабах - наши", говорил он", - заключила Адурова.

"После просмотра интервью Искандаряна у нас возник вопрос: "Если даже такой видный представитель армянской интеллигенции озвучивает столь очевидные фейки, то, что говорить об остальном обществе?". Где ему находить правду? Именно поэтому мы решили ответить на данное интервью, ведь искажение фактов со стороны таких известных медийных личностей, как Искандарян дорого обходится армянскому обществу. В Армении нужна перестройка сознания, иначе призыв Никола Пашиняна просто не будет услышан. А это значит, что мир на Южном Кавказе по-прежнему будет под угрозой", - говорится в сюжете VMedia.