В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, кем на самом деле "журналистка" Линдси Снелл.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

В случае возникновения проблем армянское лобби и сепаратистский режим всегда прибегают к различным способам создания провокаций и пытаются привлечь к своим провокациям аналогичные террористические группировки.

Во время Отечественной войны 2020 года было много фактов и информации о том, что наряду с армянскими воинскими частями против азербайджанской армии в Карабахе воевали также террористические группировки, действующие в разных частях Сирии и на Ближнем Востоке. В то время некоторые так называемые представители СМИ, прошедшие специальную подготовку среди террористов, работали на черный пиар под видом "военных журналистов". Одна из них - Линдси Снелл, самопровозглашенная американская "журналистка". На самом деле, до Второй Карабахской войны Линдси часто видели в Сирии, среди террористических группировок. Еще некоторое время назад была распространена информация о ее задержании при незаконном пересечении территории Турции с территории Сирии. Так, в информации упоминается, что губернатор провинции Хатай (Турция) Эрджан Топаджа в своем заявлении от 7 августа 2016 года сообщил, что Снелл была поймана и арестована при попытке незаконного пересечения границы. В этот период турецкие СМИ также высказали обвинения в том, что Снелл была агентом.

Бурная и мрачная карьера Линдси привела ее в Ирак, Сирию и ряд других мест, где орудовали террористические группировки. Она неоднократно упоминалась в незаконном пересечении границы, предоставлении информации террористам.

Линдси недавно проявила интерес к завершенному карабахскому конфликту, проявляя особую симпатию к армянам. Так называемая "журналистка", всегда соблазнявшаяся запахом крови и денег, а на самом деле агент террора, на этот раз начала говорить лозунги помощи армянским сепаратистам и их террористическим силам.

Эта разгневанная блондинка, которая постоянно льет слезы по "120 тысячам армянским братьям и сестрам" не останавливается ни на минуту в своей предвзятой и подрывной деятельности против Азербайджана, каждый час публикуя предвзятые комментарии на странице в соцсети "Х", высказывает глупые мысли о гуманитарной помощи Азербайджану, ожидающей на дороге Агдам-Ханкенди, недалеко от Аскерана. По словам Снелл, правительство Азербайджана якобы "совершает геноцид против армянских меньшинств, проживающих в Карабахе", "удерживая их в блокаде". Очень жаль, что человек с таким больным воображением так легко говорит такую ложь. Линдси является инструментом армянского лобби, которое тонет в грязных деньгах, финансирующих крупные террористические акты. Ложь в ее высказываниях заметна по тому, что она совершенно не знает реалий региона и каждый раз говорит одни и те же слова, воспринимая тезис только одной стороны. Линдси - один из отъявленных медиа-брокеров, не знающих этики и правил журналистики. Она лишь служит черному пиару.

Линдси неслучайно в своем посте подчеркнула "42 человека на 40 тонн муки". Эти слова были подчеркнуты сепаратистскими элементами до нее. Она пытается имитировать слова сепаратистов, чьи голоса уже давно заглушены, играя роль их рупора. Интересно, с чего она взяла, что "от правительства Азербайджана ничего хорошего ожидать нельзя?" Чтобы сказать эти слова, необходимо быть как можно ближе к региону и напрямую общаться с представителями власти. Искательница приключений, которая проводит свою жизнь среди террористов, просто смешна, делая подобные нелепые заявления.

Но мне интересно, писала ли Линдси когда-нибудь хоть слово или публиковала что-нибудь о незаконной деятельности МККК, который стал инструментом в руках таких грязных игр, как она сама? Почему Снелл не видит что МККК должен был быть нейтральным? Если она обвиняет правительство Азербайджана в "геноциде", то этот тезис легко разрушается любым адекватным репортажем, который показывает, что действительности армянское меньшинство живет в безопасности. "Голодные игры" больше не могут продолжаться, потому как есть 40 тонн муки для нуждающихся.

Подобных Линдси Снелл брокеров с антиазербайджанскими настроениями в наше время немало. Они постоянно продают свою честь за деньги партиям, от которых получают финансовую поддержку, а взамен ведут свою слепую антипропаганду против Азербайджана, основанную на определенном диктате.

Мир и рационально мыслящие общества знают, что Азербайджан отстаивает свою законную позицию. Сегодняшний шаг Азербайджана, уважающего международное право, особенно на своих суверенных территориях, является примером в самом прямом смысле этого слова. Поскольку Азербайджан заботится обо всех национальных и этнических меньшинствах. Он также считает армянские меньшинства в Карабахе своими гражданами и пытается помочь решить их проблемы. Цель Азербайджана - ускорить процесс интеграции и полностью освободить свою территорию от всех незаконных сепаратистских элементов. И наверняка этот день не за горами.