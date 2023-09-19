https://news.day.az/politics/1599261.html Точным огнем уничтожаются легитимные военные цели армянских вооруженных формирований - Анар Эйвазов
Точным огнем уничтожаются легитимные военные цели армянских вооруженных формирований - Анар Эйвазов
Точным огнем уничтожаются легитимные военные цели армянских вооруженных формирований.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
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