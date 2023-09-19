Точным огнем уничтожаются легитимные военные цели армянских вооруженных формирований

Точным огнем уничтожаются легитимные военные цели армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Новость обновляется