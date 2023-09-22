Кем возомнила себя Хаджа Лабиб

Автор: Мехти Ахмедзаде

Политики и дипломаты из одной и той же страны, могут отличаться своими ценностями, своим мировоззрением и поведением, как день и ночь. К примеру, председатель Европейского Совета Шарль Мишель является лидером бельгийской партии "Реформаторское движение" и самым молодым премьер-министром в истории этой страны.

В Баку не раз отмечали справедливый, взвешенный подход Шарля Мишеля в деле приближения мира между Азербайджаном и Арменией. В частности, он никогда не использовал слова "арцах", говоря о Карабахском экономическом регионе нашей страны, не давал поводов для радости армянским "реваншистам". Более того, в ходе организованных им встреч между руководителями Азербайджана и Армении удавалось добиться настоящих прорывов в переговорном процессе.

Шарль Мишель поддержал и инициативу использования дороги Агдам-Ханкенди для поставок армянам Карабахского региона нашей страны продовольствия, медикаментов и всего прочего. Соответственно, к заявлениям Шарля Мишеля в Баку относятся со всей серьезностью и уважением.

Совершенно иного отношения к себе заслужила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, которая всячески пытается угодить армянству.

"Бельгия осуждает военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и выражает глубокое сожаление по поводу многочисленных жертв. Мы призываем уважать безопасность и права армян в Карабахе, а также соблюдать режим прекращения огня" - написала Лабиб в микроблоге X.

То, что Азербайджан с момента начала антитеррористических мероприятий дал ясно понять, что мирные жители не являются целью, и предоставил видео факты, как не открывал огонь по армянскому меньшинству, Лабиб просто решила опустить, выражая поддержку армянскому сепаратизму, дни которого сочтены.

Впрочем, своим двуличием она не удивила, ведь выступает за сепаратизм она часто, причем будучи членом "Реформаторского движения", которое выступает против подобных вещей.

Посещала Лабиб и Крым, но потом, резко передумала и выразила поддержку территориальной целостности Украины, заявив, что Крым и Донбасс входят в её международно признанные границы.

Кроме того, она выступает против сепаратизма в ее собственной стране. В июле этого года американские СМИ сообщили, что существует вероятность распада Бельгии, обусловленного напряжённостью между Фландрией на севере страны (жители этого региона говорят преимущественно на голландском языке) и Валлонией (наиболее распространённым здесь является французский), расположенной на юге, сообщает Politico. Всё это вызвано растущей популярностью крайне правой партии Vlaams Belang (Фламандский интерес), стремящейся к выходу Фландрии из состава с целью обретения своей независимости.

То есть, когда дело доходит до других стран и своей родины, Хаджа Лабиб внезапно становится разумной, но стоит заговорить о территориальной целостности Азербайджана, так в ней просыпается коньячный политик.

Ее нелепые высказывания оставили на ней несмываемое пятно нерукопожатной дамы. Такого рода действия главы МИД Бельгии уже сформировали соответствующее мнение о ней. Собственно из-за ее неадекватной проармянской позиции Лабиб не была принята Президентом Ильхамом Алиевым во время визита в Баку. С такими политиками Азербайджану говорить не о чем. Она может сколько угодно глаголить на армянский лад, но результат новой реальности от этого никак не изменится. Всерьез ее никогда и никто не воспринимал и не будет воспринимать.