Армяне пытались атаковать посольство Азербайджана в Ливане
В Бейруте армяне попытались атаковать посольство Азербайджана в Ливане.
Как передает Day.Az, около полутора тысяч армян попыталась атаковать посольство Азербайджана в Ливане, после того как сепаратистское образование в Карабахском регионе Азербайджана заявило о самороспуске.
Они были остановлены на подступах к посольству силами безопасности Ливана.
В результате в Бейруте произошло столкновение между сотрудниками органов правопорядка и армянами, в основном из партии Дашнакцутюн.
Согласно информации, дашнаки атаковали полицейских коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ.
Силы безопасности не пропустили разъяренную толпу к посольству Азербайджана.
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