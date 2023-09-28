Армяне пытались атаковать посольство Азербайджана в Ливане

В Бейруте армяне попытались атаковать посольство Азербайджана в Ливане.

Как передает Day.Az, около полутора тысяч армян попыталась атаковать посольство Азербайджана в Ливане, после того как сепаратистское образование в Карабахском регионе Азербайджана заявило о самороспуске.

Они были остановлены на подступах к посольству силами безопасности Ливана.

В результате в Бейруте произошло столкновение между сотрудниками органов правопорядка и армянами, в основном из партии Дашнакцутюн.

Согласно информации, дашнаки атаковали полицейских коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ.

Силы безопасности не пропустили разъяренную толпу к посольству Азербайджана.