Предновогодняя провокация посла России в Ереване: Сергей Копыркин "вошел не в ту дверь"?

Автор: Акпер Гасанов

Хотел как на свадьбе, а получилось как на похоронах. Посол России в Армении Сергей Копыркин сделал очередное провокационное заявление. Причем, прозвучало оно в рамках ежегодного его новогоднего поздравления. И мы бы не обратили на его речи никакого внимания, если бы этот дипломат ограничился утверждениями о том, что " Россия и Армения в уходящем году продолжали наращивать имеющийся потенциал в двустороннем сотрудничестве".

Ни кому в нашей стране нет ровным счетом никакого дела до того, что тамм сужалось или расширялось в отношениях между Москвой и Ереваном. Но вот Копыркин, словно Филипп Киркоров на скандальной вечсереннке Насти Ивлеевой, решил войти не в ту дверь. Правда, в отличие от Киркорова, пока Копыркин извинений за свои действия не принес. Хотя , наговорил он на целый дипломатический скандал, за который вполне возможно придется отвечать послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову.

"Завершающийся год стал и одной из самых мрачных страниц истории современной Армении. Более 100 тысяч карабахцев были вынуждены покинуть свою родину, оставив за спиной дома и привычный жизненный уклад. Невозможно в полной мере представить, прочувствовать боль и растерянность людей, оказавшихся жертвами этих трагических событий. Россияне восприняли эту боль как свою", изрек посол РФ в РА С.Копыркин.

Начну с последнего его предложения. Он прав в том, что Россия , как и Армения, является государством-оккупантом. Россия совершила бесчисленное количество преступлений против Украины, ее мирного населения. Россия аннексировала Крым, а также огромную часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей Украины. Россия бесстыдно претендует на украинские Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Николаев.

В этома смысле не удивительны слова посла Копыркина о том, что Россия разделяет боль Армении, как свою. Рыбак рыбака, как и оккупант оккупанта, видят издалека.Разница тут лишь в том, что против Армении не было введено никаких санкций, тогда как Россия справедливо получила их в немалом объеме. И именно речи посла Копыркина доказывают правоту отношения к России как к государству-оккупанту, которое несет угрозу всем своим соседям.

Да, завершающийся год стал и одной из самых мрачных страниц истории современной Украины и всей Европы. И виновна в этом Россия. Которая безостановочно бомбит мирные украинские города, убивая мирное украинское население, в то время, как жители условной Москвы и Питера все это одобряют и отправляют на кровавую войну представителей не титульных наций, в том числе и азербайджанцев.Так что,послу Копыркину следовало бы прежде всего на свою страну обратить взор, прежде чем действия иных государств оценивать.

А еще я ему напомню о том, как Россия боролась с чеченским сепаратизмом. Грозный сровняли с землей, тысячи чеченцев были убиты, ранены. А ведь все они были гражданами России. Это я к тому, что армяне, незаконно проживавшие на территории Карабахского экономического региона, были носителями паспортов Армении, а вовсе не Азербайджана.И посол Копыркин все это знает. Тем не менее, он работает ртом не хуже Киркорова.

Причем, свой профессионализм в деле озвучивания провокаций посол РФ в РА демонстрирует не впервые.Так, 19 марта 2021 года он сделал еще одно скандальное заявление. "Конечно, рубежными стали трагические события осенью 2020 года. Это трагические события и для армянского народа, и для нас", заявил он тогда. Речь шла, ясное дело об итогах 44-дневной войны.

По сути, еще тогда С.Копыркин толсто намекнул на то, что Россия была бы заинтересована в продолжении оккупации 20% территорий Азербайджана. О том, что в ходе 44-дневной войны на стороне РА воевали "вагнеровцы" , он вспоминать не стал. Что тогда, что сейчас. Как и о том, что тот же "Искандер", коим армянская сторона била по нашей территории, находится ныне в бакинском Музее военных трофеев. Там, добавлю, много российской трофейной военной техники , в том числе и с буквами Z и V на бортах.

И еще. Как справедливо заметил в свое время в интервью "Независимой газете" посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, нога азербайджанского солдата никогда не ступала на чужие территории. Так что, ни о какой трагедии армянского народа и речи быть не может. Трагедия длилась более четверти века и состояла она в продолжавшейся все эти годы оккупации пятой части территорий нашей страны. Но, Копыркин сказал то, что сказал. Тогда и сейчас. И оба его заявления были скандальными.

Уместно теперь было бы послушать посла России в Азербайджане с поздравлениями в адрес нашей страны, с рассказом о героизме азербайджанской армии, благодаря которой была окончательно восстановлена наша территориальная целостность.. А также с акцентом на то, что уходящий год стал годом, когда сбылась мечта всех азербайджанцев и государственный флаг Азербайджана был поднят в Ханкенди.

Плюс, хоро было бы, чтобы посол РФ в Баку также вспомнил о том, что сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с Родины предков и не могут до сих пор вернуться туда, в современную Армению.И это минимум того, что должна теперь сделать российская сторона после очередной глупости и провокации, которую озвучил посол РФ в Ереване С.Копыркин.