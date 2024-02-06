Инициатива Азербайджана дождалась момента истины

Автор: Лейла Таривердиева

Пружина эскалации, день ото дня закручивающаяся на Ближнем Востоке, делает все более ясным и понятным, что единственной надежной, безопасной коммуникационной артерией Евразийского континента на сегодня является Средний коридор. Говоря о Среднем коридоре, мы подразумеваем не только транспортировку грузов и энергоносителей. Нынешний мир сидит на информационных технологиях, на них держится вся финансовая, политическая, военная система, система безопасности, экономика, да практически все сферы жизнедеятельности. Хорошо это или плохо, но это реальность, с которой невозможно не считаться.

По информации мировых СМИ, йеменские хуситы еще в конце прошлого года пригрозили обрубить стратегический оптоволоконный кабель, который проходит по дну Красного моря через Баб-эль-Мандабский пролив. Таким образом, помимо логистического шантажа, на нынешнем этапе ближневосточного кризиса появился фактор шантажа инфраструктурного. Атака на оптоволоконный кабель в Красном море, по мнению экспертов, нанесет удар по мировой финансово-банковской системе и системе информационной безопасности. Проложенные по дну этого моря интернет-кабели служат каналами связи между Европой и Азией. Хотя сразу возник вопрос, обладают ли хуситы технологиями для осуществления своей угрозы, эксперты считают, что нет ничего невозможно. Видимо, так же посчитали и в Великобритании, планировавшей вот-вот начать сухопутную операцию в Йемене. Под угрозой подрыва оптоволоконного кабеля операция была отменена.

По оценкам специалистов, через Красное море проходит около 17 процентов мирового интернет-трафика. Один из самых важных со стратегической точки зрения это кабель Азия-Африка-Европа AE-1 протяженностью 25 тысяч километров, который идет из Юго-Восточной Азии в Европу. Международные телекоммуникационные корпорации всегда делали расчет на технологическую осталось хуситов. Как показывают последние события, расчет оказался неправильным.

Рассчитывать, что ситуация устаканится и стабилизируется на длительный период, не приходится. Джин был выпущен из кувшина, и загнать его обратно в среднесрочной перспективе не представляется возможным. Нестабильность и перманентные вспышки кровопролития будут продолжаться. Международные транзитные линии уже переломлены в нескольких местах, проблемы усугубляются с каждым днем. Их решение в какой-то степени пытается сегодня взять на себя Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). Заменить разрушенную конфликтами логистику полностью, конечно, на данном этапе невозможно, потому что ТМТМ находится еще на стадии реализации, и, к тому же, не планировалось, что ему придется заменить для Европы и Азии не только северный, но и южный маршруты Нового шелкового пути.

В сентябре прошлого года на мероприятии GCCM 2023 в Алматы был представлен проект Цифрового Шелкового Пути (Digital Silk Way). Проект предусматривает формирование цифрового телекоммуникационного коридора, связывающего Европу с Центральной и Южной Азией. Проходя через территории Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана и других стран ЦА, этот маршрут призван расширить границы цифровой связи на евразийском пространстве. Одним из основных компонентов Цифрового Шелкового Пути является проект Транскаспийского волоконно-оптического кабеля, реализуемый в рамках стратегического сотрудничества между телекоммуникационными компаниями Азербайджана и Казахстана. Транскаспийская волоконно-оптическая линия, протяженностью 380 км, будет иметь пропускную способность передачи данных до 400 терабит/с. Наряду с соединением различных сегментов маршрута Цифрового Шелкового Пути, эта линия будет обеспечивать передачу многотерабитных данных и способствовать росту телекоммуникационной отрасли в регионе.

Проект Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали" (Trans-Eurasian Information Super Highway - TASIM) является региональным проектом, цель которого - прокладка транснациональной волоконно-оптической линии, охватывающей евразийские страны от Западной Европы до Восточной Азии. Напомним, что инициатором проекта, как и всегда, выступил Азербайджан. Еще в 2009 году по его предложению на пленарном заседании Генассамблеи ООН была одобрена резолюция по проекту TASIM, соавторами которой выступили 30 стран мира, в том числе Израиль, Турция, Грузия, Беларусь, Молдова, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Шри-Ланка, Новая Зеландия и другие. Через два года в Баку прошло международное мероприятие с участием ведущих телекоммуникационных компаний Китая, России, Турции, Евросоюза. Проект предусматривает создание транзитной линии связи от Франкфурта до Гонконга: по территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции до Германии. По мнению специалистов, этот маршрут наиболее оптимальный для соединения Востока и Запада высокоскоростной оптоволоконной линией.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан является частью проекта Цифрового Шелкового Пути. Соглашение "Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан" было подписано в марте 2019 года. Первоначально планировалось завершить строительство до конца 2024 года, однако по ряду причин начало реализации проекта затянулось. Главное причиной задержки была необходимость еще раз взвесить актуальность проекта при уже существующих на континенте линиях связи. Однако геополитические изменения, вызванные конфликтами на севере и юге от маршрута Среднего коридора, показали, что альтернатива нужна и Западу, и Востоку. Особенно это стало ощутимо в связи с дестабилизацией на Ближнем Востоке. Грузовые суда можно перенаправить в другие моря и проливы, несмотря на огромные потери времени и средств. Но как провести интернет-кабели в обход взрывоопасного региона? На самом деле ответ на этот вопрос уже имеется - это Транскаспийский оптоволоконный кабель.

Строительство кабеля по дну Каспия планируется завершить к концу 2025 года и в 2026 году эта линия, как ожидается, станет полноценной частью Цифрового Шелкового Пути. Летом прошлого года компании Азербайджана и Казахстана подписали документ о создании совместного предприятия для строительства кабеля. Затраты сторонами будут поделены поровну. Строительные работы будет вести международная компания, имеющая опыт в прокладке подводных кабелей. В настоящее время готовится тендерная документация.

Отметим, что проект Цифрового Шелкового Пути был признан одним из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США.

Планируется, что основной маршрут подводной линии протянется от казахстанского Актау до азербайджанского Сиязаня.

Соглашение о строительстве подводного магистрального кабеля существует у Азербайджана также с Туркменистаном. Кабель свяжет Сиязань с Туркменбаши. Магистральная линия позволит передавать интернет-трафик из европейских интернет-центров через Азербайджан в Туркменистан, а затем в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

Географическое положение Азербайджана обеспечивает нашей стране важную транзитную роль, в том числе и в качестве цифрового коридора. Цифровой транзит - это не менее важная статья международного взаимодействия, чем логистика. Инициатива Азербайджана, выдвинутая пятнадцать лет назад, сегодня дождалась своего момента истины - проект TASIM стал актуален как никогда. В условиях серьезной мировой турбулентности цифровой маршрут Восток-Запад, проходящий через Азербайджан и Центральную Азию, станет самым безопасным и стабильным. Он всегда будет защищен международными обязательствами и авторитетом стран по маршруту следования и никогда не станет предметом шантажа и спекуляций. Азербайджан и Казахстан, которые вскоре начнут строить подводный кабель, это государства, слова и дела которых не расходятся друг с другом.

Думается, международным инвесторам и державам, оказавшимся сегодня в неловком положении перед лицом шантажа, стоит правильно оценить перспективы каспийского транзита. Они были ими явно недооценены.