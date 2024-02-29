Второй день встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине

Проходит второй день переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Начался второй день переговоров по проекту мирного договора между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Вилла Борзиг в Берлине", - говорится в публикации.

Отметим, что переговоры начались вчера в двустороннем формате, а затем продолжились в трехстороннем формате с участием главы МИД Германии Анналены Бербок.

Встреча прошла в направлении обсуждения "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!