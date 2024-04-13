Пашиняна покатали на паровозике

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о нелепых буднях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

"Армянский кабмин во главе с Пашиняном сегодня отправился в поездку по железной дороге.

Ездили они, чтобы изучить возможности развития инфраструктур, ведущих в будущий Академгородок, куда из Еревана перенесут все вузы.

Особенно сильно - и это видно на видео - собравшиеся оценили фанерные стенки в вагоне и находящиеся в ужаснейшем состоянии железнодорожные пути. Посмотрите, как трясет Пашиняна и камеру - будто у поезда колеса квадратные.

Тем не менее, Воваевичу поездка понравилась: премьер-министра покатали на паровозике, а по приезду накормили сладкой ватой и мороженкой".