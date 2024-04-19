Стало понятно, почему именно Варданян решил голодать

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Рубен Варданян решил объявить голодовку.

Day.Az представляет публикацию:

Доигравшийся в Нельсона Манделу Рубен Варданян объявил голодовку в бакинском СИЗО, сообщила его семья.

Забавно, но по их словам, голодать Варданян начал еще аж 5 апреля - то есть две недели назад. Сообщить об этом его родные решили только сейчас, что наводит на мысли о том, что сам истощавший борец за карабахских сепаратистов и деньги российских пенсионеров, скорее всего, вообще не в курсе, что голодает.

В любом случае, уверены, что диетологи из Службы государственной безопасности Азербайджана приведут товарища Варданяна в отличную физическую форму.

Забавно, что из всех главарей карабахских сепаратистов, содержащихся в Баку в ожидании суда, именно Варданян решил объявить голодовку с требованием освободить всех обвиняемых сразу.

Правда, одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, почему именно Рубик. Гукасян с Саакяном - это низшая весовая категория. Араик - товарищ поплотнее, но с Варданяном тягаться не сможет. А вот Рубик - этот продержится дольше других.

Теперь разного рода "независимые" СМИ - особенно российские РБК, RTVi, и даже может какой-нибудь "Дождь" - конторы, которые Рубик щедро подкармливал, пока не сел - будут нагонять информационного шума про голодающего борца за свободу сепаратистов.

Пока Варданян на диете, параллельно будут формировать нужный информационный фон. В принципе, антураж Манделы Варданяну и так уже почти создали: на Нобелевку выдвинули, голодовку приписали, осталось СМИ подключить.

Расчет заказчиков ясен. Только Рубику это вряд ли поможет.