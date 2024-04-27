Армянский священник ударился в галлюцинации

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно начался долгожданный процесс делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. В сети уже распространились фотографии первых 20 приграничных столбов, что вызвало истерику среди армян-реваншистов, которые напрочь против мира между двумя странами. В попытке предотвратить возвращение нашей стране все еще оккупированных Арменией территорий, они устраивают акции протеста, пикеты, вступают в драки с полицией, военными и, в привычной для армянства манере, распространяют всякого рода дезинформацию.

Одним из таких дезинформаторов, страдающих от галлюцинаций, стал архиепископ Баграт Галстанян, которому мерещились невозможные вещи.

В интервью армянским СМИ помешанный священник рассказал, что вчера ночью неизвестные на автомобиле с тонированными стеклами, без номеров, в сопровождении губернатора области и других чиновников, тайно приехали, проникли на "подлежащие сдаче территории" и совершили какие-то неизвестные действия.

"Гнев и недоверие народа в том, что это за люди, которые находятся в машине с таким прикрытием, вся возможная информация скрыта, а также было требование, чтобы эти люди спустились, чтобы у них была возможность задать им вопросы. Если твои дела честны, чисты, прозрачны, почему ты приходишь под таким прикрытием? И когда народ восстал против этой лжи и фальши. Они дали понять, что, возможно, это азербайджанцы. Есть даже подозрения, что в машине находились вице-премьер Мгер Григорян и Шахин Мустафаев", - сказал он.

По словам архиепископа, к борьбе против народного восстания привлекли "черные береты".

"Во время потасовки внезапно была брошена светошумовая граната. Начальник Тавушского областного управления полиции и заместитель начальника полиции сказали мне, что они этого не делали... Я пришел и спросил людей, не бросили ли они сами эту гранату. Они однозначно сказали нет. Ее не бросали ни полиция, ни люди, возможно, она упала с неба", - утверждает Галстанян, добавив, что после инцидента произошли возмущения, двое полицейских, две женщины и одна девочка.

Откровенные галлюцинации. Прям сценарий для Голливудского боевика. Интересно, а не увидел ли Галстанян и пришельцев? Судя по этому заявлению, этому деятелю Армянской апостольской церкви (далее ААЦ - ред.) место в отделении для буйнопомешанных в психиатрической больнице закрытого типа. Деятели ААЦ открыто выступают против достижения мирного соглашения и делают все что возможно для того, чтобы вытащить народ на улицы и свергнуть нынешнюю власть.

Видимо иерархи ААЦ поняв, что оппозиционеры из политических партий ничего сделать не могут, взяли на себя роль катализатора возможного госпереворота. Подобные провокационные заявления епископа, чтобы возбудить армянское общество и сорвать процесс демаркации, могут привести к таким необратимым тяжелым процессам в Армении, что даже не приснится в самом страшном сне. Вчерашние армянские военные, которые собирались устроить переворот, быстро опомнились и сдали назад. Советуем то же самое сделать и Галстаняну.