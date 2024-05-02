Источник: Агентство международной информации Trend

Новый мировой порядок, формирующийся за последние годы быстрыми темпами на основе рушащейся архитектуры безопасности и экономических принципов старого мира, сопровождается попытками глобальных игроков получить выход к стратегическим транспортным артериям, а также обеспечить непрерывность деятельности на этих маршрутах. Закрытие торговых и транспортных путей из РФ на Запад с началом войны в Украине сделало для официальной Москвы приоритетом поиск новых торговых партнеров и рынков в восточном и южном направлениях. В настоящее время Зангезурский коридор считается одним из важнейших проектов в этом процессе. Реализация проекта не ограничивается соединением Азербайджана с Турцией и Европы с Азией по Среднему коридору.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, эта транспортная артерия также имеет стратегическое и жизненно важное значение в нынешней геополитической ситуации с целью укрепления политических, экономических и торговых связей РФ со странами данного региона через глобальный Юг, Турцию, Ближний Восток и Иран. Официальная Москва считает крайне важным обеспечение выхода Российской Федерации, прекратившей торговые отношения с западными государствами и подвергшейся санкциям, в новые альтернативные регионы.

В связи с этим, в совместном заявлении глав Азербайджана, России и Армении, подписанном 10 ноября 2020 года, контроль за коммуникациями, которые будут восстановлены между Азербайджаном и Арменией, был возложен на Федеральную службу безопасности России. Для азербайджанской стороны контроль со стороны российских пограничников над коридором, по которому будет осуществляться беспрепятственное передвижение, не представляет угрозы ее стратегическим интересам, так как это лишает официальный Ереван инструмента возможного шантажа или геополитического рычага против Азербайджана в будущем.

Безусловно, это приемлемо и для российской стороны, но здесь следует обратить внимание на недавние события, связанные с коридором Восток-Запад. Проблемы с северной, то есть основной частью транспортного коридора Восток-Запад по суше, в связи с началом войны в Украине и продолжающимися столкновениями на Красном море между хуситами и местными властями, в том числе силами коалиции, сделала Средний коридор центром внимания. Для России, оказавшейся вне транспортного коридора Восток-Запад, глобальное значение имеет подключение к Зангезурскому коридору, который считается второй транспортной артерией, которая повысит пропускную способность Среднего коридора и возможность его использования.

С другой стороны, не следует упускать из виду нарастающее недоверие России к Армении и тяготение Армении к западным структурам в последние годы. Именно при поддержке западных стран правительство Никола Пашиняна настаивает на том, чтобы транспортные коммуникации находились под его контролем.

В настоящее время Запад, стремящийся укрепиться в Армении в политическом и военном отношении, и Франция, являющаяся ее главным представителем на этом поле, выступают против проекта Зангезурского коридора, тем самым пытаясь заблокировать процесс выхода России в новые регионы.

Неслучайно, что после конфликта в Украине Одесса и Зангезурский регион имеют стратегическое значение на новом фронте, который Франция открыла против России по всей Восточной Европе, включая Молдову, Украину, Грузию и Армению. Распространение информации о том, что Франция создаст консульство в городе Гафан Армении, и мнение Эмманюэля Макрона о захвате Одессы дают основание полагать, что в ближайшем будущем в обоих регионах Франция собирается активизироваться в военном отношении.

С другой стороны, обеспечение функции контроля Российской Федерации над транспортными артериями в стратегическом Зангезурском регионе имеет значение и с точки зрения перспективы развития международного транспортного коридора глобального значения Север-Юг.

Прохождение новой дороги, выходящей за рамки утвержденных (восток, центр, запад) направлений проекта международного транспортного коридора Север-Юг, соединяющего глобальный Юг с Черным морем и Западом через Иран-Армению-Грузию, не в интересах Российской Федерации.

Рисунок 1. Утвержденные маршруты международного транспортного коридора Север-Юг

Именно на территориях Зангезура, считающихся замыкающей зоной данного проекта, в настоящее время вдоль армяно-иранской границы осуществляется пограничный контроль Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

В связи с этим Россия заинтересована в том, чтобы функция "контроль-пропуск" в Зангезуре продолжалась и в будущем, а проект, посредством которого планируется обойти Россию, не состоялся. Западный мир, напротив, стремится обеспечить транспортно-логистические связи с Ираном и через него с глобальным Югом без участия России.

Рисунок 2. Объединение глобального Юга с Европой через Иран-Армению-Грузию в обход России

Таким образом, Зангезурский регион в настоящее время стал очередной ареной борьбы между Западом и Россией в Евразии, а длительное продолжение этого процесса создает препятствия для регионального сотрудничества. Ситуация в Армении, которая уже превратилась в новое "поле битвы" или "серый сектор" в Восточной Европе - сумрачная.