24 июля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймоном Стилом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Самир Нуриев проинформировал о процессе подготовки к COP29, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщил, что на днях инициативы нашей страны были обнародованы для широкой общественности, назначенный президент COP29 направил всем сторонам Рамочной конвенции подробное письмо с изложением планов, ожиданий в связи с этим важным мероприятием.

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