В Баку соберутся противники нидерландского колониализма

22 августа в Баку при совместной организации Бакинской инициативной группы (БИГ) и движения "За права человека и перемены Бонайре" состоится международная конференция, посвященная острову Бонайре, находящемуся под колонизацией Нидерландов.

Как сообщает во вторник Day.Az на конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре на Генеральной Ассамблее ООН в Баку" примут участие представители народа Бонайре, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также чиновники и должностные лица региональных организаций, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи по деколонизации из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных организаций.

На конференции будут обсуждаться борьба народа Бонайре, порабощенного Нидерландами, за освобождение от колонизации, а также работы по вынесению проблемы на повестку дня соответствующих международных организаций, международно-правовые возможности.

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