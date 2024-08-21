ЦИК Азербайджана проводит семинары для IT-специалистов накануне выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в рамках масштабной просветительской программы в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) с 21 августа начала практические семинары для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, основной целью проекта является оперативная публикация информации в день выборов и, таким образом, обеспечение гласности и прозрачности на высоком уровне.

В рамках семинаров специалисты по информационным технологиям окружных избирательных комиссий подробно информируются об общем функционировании и обновляемых возможностях Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС), обеспечивается непосредственное и практическое использование программного обеспечения, реализуемого через ГАИС, а также на месте наглядно разъясняются возникающие вопросы.

Специалистам по информационным технологиям также создаются условия для работы в тестовом режиме с практическими занятиями из специальных программных модулей, что позволяет им углубленно осваивать программное обеспечение для передачи в Центральную избирательную комиссию в день парламентских выборов как информации об активности избирателей, так и протокольной информации о результатах голосования.

Практические семинары, которые играют важную роль в укреплении знаний, навыков и деловых навыков специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий, планируется провести до 23 августа.

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