Азербайджан выдвинул 14 ключевых предложений на COP29 для решения климатических вызовов

В процессе COP все основные решения должны приниматься единогласно.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью турецкому агентству Anadolu сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, генеральный исполнительный директор 29-й сессии (COP29) Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Эльнур Солтанов.

Он отметил, что, наряду с этим будут обсуждаться и предложения, которые не требуют единогласного подхода, но будут продвигать нас вперед в области климата.

"Азербайджан также выдвинул 14 предложений по этому вопросу. Мы будем обсуждать эти предложения с некоторыми странами или компаниями для их единогласной реализации. Среди вопросов, которые будут обсуждаться по предложению Азербайджана, - климатическое финансирование, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, туризм, цифровизация, зеленые города и человеческие ресурсы. Как и на Олимпиаде, мы будем призывать к перемирию во всем мире", - подчеркнул он.

Э.Солтанов упомянул, что в целом на COP29 Азербайджан ожидает принять около 80 тысяч гостей.

"У нас есть инфраструктура для приема около 40 тысяч гостей в день. Приглашения разосланы всем главам государств мира. Более 50 глав государств и правительств подтвердили свое участие. Мы ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения.

COP29 станет событием, которое не сравнится ни с одним международным мероприятием, которое до сих пор принимал Азербайджан. Мы возглавим переговоры по климату и как страна продемонстрируем нашу деятельность по этому вопросу. Мы покажем гостеприимство Азербайджана. Мы осуществим качественную организацию скоординированной деятельностью государственных учреждений, компаний и неправительственных организаций. Нет никакой вероятности того, что COP потерпит неудачу", - добавил он.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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