Эльнур Солтанов подтвердил участие более 50 мировых лидеров на COP29

Азербайджан, который готовится принять на COP29 в общей сложности около 80 тысяч гостей, разослал приглашения во все страны, включая Армению, с которой у него когда-то был конфликт. Хотя более 50 глав государств и правительств подтвердили свое участие на COP29, ожидается, что это число будет расти.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью турецкому агентству Anadolu сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, генеральный исполнительный директор 29-й сессии (COP29) Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Эльнур Солтанов.

Он отметил, что на COP29 будут обсуждаться вопросы национального, регионального и глобального уровня, и ключевой темой будет климатическое финансирование.

Э.Солтанов упомянул, что одной из основных повесток COP29 будет предоставление развитыми странами еще большей помощи развивающимися странам.

"Около 4 процентов мировых выбросов парниковых газов приходится на Африканский континент. Вместе с тем, наибольшее воздействие изменение климата оказало именно на этот континент.

Развивающимся странам необходимо оказывать финансовую поддержку для сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата. Ведутся серьезные переговоры об увеличении финансирования, направленного на борьбу с изменением климата, которое в настоящее время составляет около 100 миллиардов долларов США. Мы надеемся, что на COP29 по этому вопросу будет принято решение", - добавил Э.Солтанов.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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