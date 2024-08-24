Юридическое оформление братских отношений: итоги исторического визита

Автор: Акпер Гасанов

Это был, без малейшего преувеличения, исторический день.Сегодня, в Ташкенте Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали "Соглашение о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".

Данный документ стал юридическим оформлением фактических отошений между двумя братскими странами. Нас сближают религия, язык, культура, историческое прошлое и проверенная временем готовность подставить братское плечо в самый необходимый для этого момент. И очередным примером такого братства стало то, что в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди будет открыто узбекское предприятие легкой промышленности.

"Мы всегда - и в годы оккупации, и в годы Второй Карабахской войны, и после - ощущали братскую поддержку всего узбекского народа. Я сегодня также об этом говорил, Узбекистан был первой страной, которая по инициативе Президента оказала нам не только моральную поддержку, но и поддержку в восстановлении освобожденных территорий", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В целом, давая оценку уровню экономических отношений между нашими странами, я напомню, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

С января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США. Эта сумма пока не отражает огромный потенциал экономических отношений между нашим странами. Но она, безусловно, будет стремительно расти. Ведь и созданное транспортное и логистическое партнерство уже приносит ожидаемые результаты.

В частности, наблюдается стабильный рост грузоперевозок в обоих направлениях, с ежегодным увеличением примерно на 20-30 процентов. Кроме того, был подписан и "Практический план действий ("Дорожная карта") между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы".

По сути, не осталось сферы, не охваченной договорам о сотрудничестве между нашими странами. Но, как справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, от эффективного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном во многом зависят позитивные процессы в регионе.

Действительно ведь, сегодня регион Центральной Азии, Южного Кавказа, Каспия превращается в единый геополитический регион. Азербайджан всегда выступал за прочный мир в этом регионе, за развитие экономических связей между его странами. И большие, практические шаги в данном направлении уже сделаны.

Но многое еще предстоит сделать. Собственно именно поэтому я оцениваю нынешний визит главы нашего государства в Ташкент, как исторический. Именно поэтому невозможно переоценить важность подписанных в ходе этого визита документов. Они придадут новый импульс как отношениям между Баку и Ташкентом, так и развитию всего нашего региона.

Да, мы видим, сколь позитивной и имеющей своей конечной целью процветание всех стран региона, является повестка официального Баку. Увы, но совсем иное мы наблюдаем в случае с официальным Ереваном. Который продолжает играть роль бревна не только на дороге всеобщего регионального развития, но и шлагбаума на пути собственного развития. Но, тем хуже для самой Армении и ее граждан.