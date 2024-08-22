Мы все помним и ценим: о братском характере азербайджано-узбекских отношений

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Сразу замечу, что ровно год назад, 22-23 августа, Баку с официальным визитом посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Показательно и то, что глава нашего государства, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Монумент Независимости в Ташкенте.

Это была дань глубочайшего уважения к братской стране, которая сумела избежать катастрофических потрясений, сохранив свою независимость и успешно, стремительно развиваясь в этом мире, полном конфликтов между ведущим мировыми державами. Азербайджан, как никакая другая страна в мире, знает цену истинной независимости.

Наша страна заплатила очень высокую цену за то, чтобы восстановить свои суверенитет и территориальную целостность, лишив внешние силы возможности оказывать давление на нас по причине неурегулированности карабахского конфликта. Мы всегда чувствовали братскую поддержку Узбекистана в этом вопросе. И дело не только в том, что официальный Ташкент всегда заявлял о важности восстановления территориальной целостности нашей страны.

Дело еще и в том, что за все годы независимости Узбекистана не было государственных визитов президента или премьер-министра этой страны в Армению. Не принимали никогда в Узбекистане с государственным визитом и президента или премьер-министра Армении. В Баку это помнят и ценят.

Помнят и ценят в нашей стране и многое иное. В этой связи напомню, что ровно год назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, а также Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева, приняли участие в церемонии открытия полной средней школы №1 имени Мирзо Улугбека в освобожденном городе Физули.

Эта школа была построена узбекской стороной.

"Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха", - сказал тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это был дар, который невозможно переоценить. Это был поистине братский жест, который никто и никогда в нашей стране не забудет.

Именно таким, братским были, есть и будут отношения между нашими странами и народами. И сейчас мы наблюдаем за тем, сколь стремительно они развиваются. Поэтому отмечу, что в Ташкенте состоялась церемония открытия офиса Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Кроме того, в Ташкенте прошел и узбекско-азербайджанский бизнес-форум, который является полезной площадкой для расширения сотрудничества между двумя Ташкентом и Баку в рамках "Дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничество между двумя странами на 2024-2025 годы.

Говоря конкретнее, на бизнес-форуме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями, касающимися сотрудничества в сфере энергетики, образования, логистики, строительства, расширения сотрудничества между официальными Баку и Ташкентом, а также установления побратимских отношений между городами Губа и Джизак, Бейлаган и Шахрисабз.

Кроме того, госнефтекомпания SOCAR начала геологоразведочные работы на плато Устюрт в Узбекистане. Плюс, как уже было подчеркнуто, Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для расширения совместной деятельности в третьих странах. Все это, как и многое другое, говорит о том, что у отношений между двумя братскими странами есть прекрасное будущее.