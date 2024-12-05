https://news.day.az/politics/1713122.html Азербайджан и Словакия обсуждают совместные шаги в области миростроительства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети, сообщает Day.Az.
Азербайджан и Словакия обсуждают совместные шаги в области миростроительства
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.
Об этом говорится в аккаунте МИД в социальной сети, сообщает Day.Az.
Стороны выразили удовлетворение стратегическим партнерством между двумя странами и обсудили пути дальнейшего углубления двусторонних и многосторонних связей.
Также были обсуждены усилия по миростроительству в регионе, деятельность по разминированию.
Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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