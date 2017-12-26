Российский бизнесмен-армянин опозорил Армению на весь мир

После того, как так называемый российский предприниматель Рубен Татулян оказался в черном списке Минфина США, в Ереване заволновались и стали указывать на позор, который пережила в связи с этим вовсе не Россия, а Армения.

"В Армении не проявляют разборчивости к происхождению денег, которые могут быть использованы в экономике РА. США предупреждают, что упомянутые лица являются представителями криминального мира и рассматривают их как угрозу для себя", - отметил политический аналитик Степан Сафарян, коснувшись публикации министерством финансов США имен группы лиц, имеющих связь с преступлением и ворами в законе, среди которых значится и Рубен Татулян по кличке "Робсон".

Последний является вором в законе, но он известен также и тем, что входит в Клуб инвесторов, созданный премьером Кареном Карапетяном.

"В этом плане Армении есть о чем подумать, это безобразная история, потому что в Армении на протяжении лет не смотрели на происхождение денег, поступающих в Армению. В последние годы борьба против терроризма, которая включает также элементы борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, как будто мало повлияла на Армению, и в клубе инвесторов, поддерживающем премьер-министра, фактически есть и такие. В списке только эта личность, или есть и другие, сказать трудно, но одно очевидно - Армения должна сделать выводы. США дают понять, что эти люди - нежелательные люди, и США выражают свою позицию, не принуждая к этой позиции".

Напомним, что в список Минфина США попали Захарий Калашов (Шакро Молодой), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), а также в числе других Рубен Татулян (Робсон). С Татуляном связаны функционирующие в России ЗАО "Спа-отель Весна" и ООО "Новый век-медиа", которые также вошли в черный список в Америке.

Но "Робсону" вовсе не обязательно было попасть под санкции в Штатах, чтобы быть замеченным на "родине предков". Он давно известен своими криминальными похождениями и связями с воровским миром. И до сих пор эти связи не мешали армянским властям поддерживать с ним тесные контакты.

В этой связи издание Первый Информационный пишет, что до конца января 2018 года администрация Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад", из которого появятся новые санкции. Нет сомнений, что в новом списке США будет еще больше армян - из того же Клуба инвесторов или из тех кругов, которые имеют активные контакты с властями Армении, замечает издание. Объективным образом в России почти нет крупных армянских бизнесменов, имеющих "чистые" деньги, и любой состоятельный российский армянин является потенциальным "клиентом" этого списка.

Что ж, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты.

Зульфугар Ибрагимов