Эксперт разоблачил ложь Саргсяна - ПОДРОБНОСТИ

Поздравляя армянский народ в своем новогоднем обращении, президент Серж Саргсян настолько возбудился, что не заметил, как ложь стала еще более нереалистичной, чем прежде.

Если послушать главу Армении, то минувший год стал годом масштабного роста экономики, достижений во всех областях, роста благоденствия народа и так далее. А тем временем, как пишут армянские СМИ, расходы на культуру, образование и медицину в Армении сокращаются, несмотря на заявления об экономическом росте.

По словам театрального деятеля Рубена Бабаяна, "ситуация, когда с самых высоких трибун заявляется о том, что у нас в стране зафиксирован экономический рост, однако при этом в году грядущем сокращается финансирование таких отраслей, как образование, медицина и культура, является, как минимум парадоксальной".

Так, согласно бюджету на 2018 год, министерству культуры РА планируется выделить 26,7 млрд. драмов, против 28,7 млрд. драмов в 2017 году.

Бабаян отметил, что за сокращением финансирования указанных отраслей видит целенаправленную политику. "Правительство взяло курс на сокращение всего, что не приносит прибыль, однако искусство, культура, медицина и образование - это те отрасли, которые приносят прибыль в долгосрочной перспективе, и их сокращение будет иметь отрицательное воздействие на развитие всего общества в целом", - цитирует АРКА.

Султан Керим