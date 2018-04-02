Азербайджанская армия в апрельских боях похоронила иллюзии армян

Апрельские бои - историческая победа Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что азербайджанская армия в этих боях продемонстрировала армянам свою силу и похоронила иллюзии армян.

"Начиная с 1992 года, после оккупации наших земель, у армян сформировалось мнение, что азербайджанская армия не в состоянии воевать против армян. Но в апрельских боях 2016 года азербайджанский солдат разрушил это мнение и показал силу Азербайджана. В апрельских боях азербайджанский солдат, освободив за короткий срок от армян несколько оккупированных высот, доказал всему миру, что Азербайджан в любое время способен освободить земли от оккупации, но мы хотим решить этот конфликт мирным путем", - сказал Гусейнов.

Гусейнов добавил, что апрельские бои показали силу и решимость азербайджанской армии, еще раз доказали патриотизм азербайджанского солдата и еще раз продемонстрировали принципиальную позицию Азербайджанского государства в карабахском вопросе.

"Апрельские события являются славной страницей истории Азербайджана. Результаты этих боев донесли до всего мира, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих землях и в любом случае освободит свои земли", - сказал депутат.

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