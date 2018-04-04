Международные эксперты о проведении президентских выборов в Азербайджане в соответствии с международными стандартами - ОТЧЕТ
4 апреля 2018 12:23 140
В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами.
Об этом говорится в промежуточном отчете, обнародованном в эти дни неправительственной организацией "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов", приглашенной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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