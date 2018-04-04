Беларусь примет участие в конференции стран Движения неприсоединения в Баку

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас примет участие в министерском сегменте конференции стран Движения неприсоединения, которая состоится 5-6 апреля в Баку. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.



Андрей Дапкюнас во время конференции выступит как представитель Беларуси, а также от имени европейской группы стран Движения неприсоединения. Он расскажет об основных подходах Беларуси по ключевым вопросам международной повестки дня.



На полях заседания запланированы двусторонние встречи заместителя руководителя внешнеполитического ведомства с руководителями делегаций стран - участниц мероприятия. Государства Движения неприсоединения являются надежными партнерами по продвижению на международной арене значительных внешнеполитических белорусских инициатив, в числе которых создание глобальных партнерств, борьба с торговлей людьми.



По результатам министерской конференции будет принят итоговый документ и политическая декларация.

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