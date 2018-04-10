ЦИК Азербайджана заявил о готовности к завтрашним президентским выборам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана готова к завтрашним президентским выборам. Об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Панахов отметил, что созданы все условия для голосования всех избирателей, как в Азербайджане, так и за его пределами.
Председатель ЦИК также добавил, что за выборами будет наблюдать большое число наблюдателей, и на все направленные в ЦИК обращения, связанные с наблюдением за президентскими выборами, дан утвердительный ответ.
Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.
В Азербайджане завершилась предвыборная агитация на президентских выборах и сегодня объявлен "день тишины".
Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане кандидатами зарегистрированы восемь человек.
В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
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