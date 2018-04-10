Мазахир Панахов: Отсутствие в списке избирателей не лишает гражданина Азербайджана права проголосовать

В Азербайджане все граждане, имеющие избирательное право, могут проголосовать, придя на избирательный участок и представив свой документ, независимо от того, есть их имена в списке избирателей или нет.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, может быть по каким-либо причинам в список избирателей не попала определенная часть граждан. Несмотря на это, они смогут проголосовать, представив свои документы.

Панахов добавил, что в некоторых странах граждане, имен которых нет в избирательном списке, не обладают избирательным правом, однако в Азербайджане не так.

"Гражданин независимо от того, есть ли его имя в списке избирателей, может прийти на избирательный участок и проголосовать", - сказал Панахов.

Глава ЦИК добавил, что завтра на все обращения и возможные жалобы сразу же будут даны ответы.

Отметим, что завтра в Азербайджане пройдут президентские выборы.

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