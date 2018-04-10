ЦИК: В Азербайджане нет никаких препятствий для проведения прозрачных президентских выборов

Прозрачность - самый главный фактор на выборах. Считаю, что на избирательных участках с точки зрения гласности будет достаточно наблюдателей.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов сказал, что ЦИК создала на участках благоприятные условия для наблюдения за избирательным процессом.

"Все избирательные округа и участки расположены в зданиях с современными и хорошими условиями. Мы постарались создать такие условия, чтобы для выполнения наблюдателями своих функций не было никаких препятствий", - сказал председатель ЦИК.

Панахов отметил, что была проведена работа со структурами, ответственными за проведение выборов.

"Например, люди, находящиеся в исправительных учреждениях, также будут голосовать. Для этого вместе с Пенитенциарной службой министерства юстиции было проведено совместное мероприятие, также были проведены мероприятия совместно с министерством здравоохранения и другими структурами. Безопасность в день выборов - один из важных вопросов, и органы полиции ответственны за обеспечение безопасности. Поэтому Центральная избирательная комиссия провела совместное мероприятие с министерством внутренних дел", - сказал Панахов.

По его словам, для членов низовых избирательных комиссий, IT-специалистов были организованы семинары, были подготовлены памятки и розданы наблюдателям и представителям СМИ.

Были предприняты необходимые шаги, чтобы могли проголосовать инвалиды, сказал Панахов.

"Считаю, что в Азербайджане нет никаких препятствий для проведения прозрачных президентских выборов", - сказал председатель ЦИК.

Панахов отметил интерес зарубежных медиа к выборам.

"За президентскими выборами будут наблюдать 118 представителей 51 зарубежного СМИ", - добавил Панахов.

Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

Сегодня в Азербайджане объявлен "день тишины" перед выборами.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

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