Ангажированные международные структуры не должны вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - АКАДЕМИК

Международные организации, такие как ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ не должны вмешиваться во внутреннюю политику Азербайджана, однако данный факт присутствует, так как периодически в адрес нашей страны звучат необъективные оценки и обвинения этих европейских структур.

Об этом заявила Day.Az, депутат Милли Меджлиса, глава института востоковедения НАНА, академик Говхар Бахшалиева.

По словам депутата, требовать от Азербайджана демократию на уровне Франции, США, на мой взгляд, очень наивно.

"Очевидно, что такого рода требования свидетельствуют о преднамеренной политике определенных сил на западе, с тем, чтобы внести хаос и смуту внутри страны. Основная цель этих сил - нагреть руки на этом хаосе с тем, чтобы проталкивать свои интересы в Азербайджане. Предвзятое отношение таких международных структур очевидно. Азербайджанский народ в очередной раз продемонстрировал всему международному сообществу, свою состоятельность, умение сделать собственный выбор, который опирается на национальные интересы, а не чужие", - заявила ученый.

По словам азербайджанского парламентария, деятельность международных структур, в частности ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ ангажирована,так как они выполняют интересы определенных кругов.

"Разумеется, эти интересы расходятся с принципиальной позицией нашей страны, поскольку направлены на ослабление Азербайджана, на смену политического курса страны в угоду интересам иных государств. Полагаю, что подобным организациям с предвзятым отношением к нашей стране следует понимать, что государством руководит сильный и мудрый политик, который умеет последовательно проводить грамотную и выверенную политику на внешней арене, и внутри страны. Полагаю, что результаты выборов показали, что политику, нацеленную на развитие страны, азербайджанское общество всецело поддерживает", - резюмировала академик.

Матанат Насибова