Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ

Вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев сегодня отправляется в Копенгаген для участия в заседании Бюро ПА ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламента), распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании Бюро будут представлены проекты документов и темы, которые будут обсуждаться на 27-й летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине 7-11 июля, заслушаны отчеты о деятельности ПА ОБСЕ, наблюдательных миссий по выборам, проведен обмен мнениями.

Гулиев выскажет свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании Бюро.

Визит завершится 17 апреля.

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