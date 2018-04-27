С начала года армян стало меньше на три тысячи человек

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 апреля 2018 года составила 2 969.9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы республики, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Численность населения Армении по состоянию на 1 апреля 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 11,6 тыс. человек.

При этом по сравнению с началом года численность населения республики снизилась на 2,8 тыс. человек. Снижение численности населения за это период обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо - 4 тыс. человек над естественным приростом населения - 1,1 тыс. человек.

Согласно Нацстатслужбе, число городского населения Армении на 1 апреля составило 1 894.5 тыс. жителей (спад на 4,5 тыс. человек), причем в Ереване - 1 077.6 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,1 тыс. человек до 1 075.4 тыс. человек.

За январь-март 2018 года число родившихся в республике детей снизилось на 3,6% до 8 225. При этом число смертных случаев за отчётный период снизилось на 10,2%, составив 7 022.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-х годов составила меньше 3 млн. человек.