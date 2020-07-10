Кадры парадной интерьера четырехэтажного дома в Баку

Известный блог, занимающийся исследованиями скрытых архитектурных жемчужин столицы опубликовал в Instagram кадры парадной интерьера четырехэтажного дома польских нефтепромышленников бр. Рыльских, передает Day.Az.

Дом находится на улице Юсифа Мамедалиева и построен по проекту Юзефа Плошко в 1912 году.

Как отмечено в блоге, после многочисленных зданий в готическом стиле именно в этом доме Плошко обратился местным архитектурным традициям, которые можно увидеть на фасаде. Это один из его последних его работ в Баку до первой мировой войны.