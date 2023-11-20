Наряд Дженнифер Лопес вызвал споры в сети

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в облегающем наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость предстала на размещенных снимках, позируя у деревянного шкафа. Она примерила бежевое платье длины миди с объемным тканевым цветком в районе ключиц, которое подчеркивало ее фигуру, в том числе тонкую талию. Кроме того, исполнительница распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой и надела серебристые серьги и кольцо.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях и разошлись во мнениях. "Самая красивая женщина в мире за 50", "Самый прекрасный человек внутри и снаружи", "Прекрасно, тонко, элегантно и без пошлости", "Это фотошоп", "Талию сделали меньше", "Ты не нуждаешься в ретуши", "Случайно столкнулся с ней вживую, и она выглядит так же, как и в соцсетях", - полемизировали юзеры.