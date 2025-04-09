Британский комик напугал телезрителей

Британский комик Адам Бакстон в одном из выпусков кулинарного шоу "Great Celebrity Bake Off" приготовил похожий на инопланетное создание пирог и напугал телезрителей.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Daily Mail.

По задумке Бакстона, его вишневый пирог должен был напоминать инопланетянина, который вылезает из человеческого живота, как в знаменитой сцене из культового фильма ужаса "Чужой" режиссера Ридли Скотта. Для создания нужного эффекта Бакстон вставил банан в середину пирога и обмазал его вишней.

Несмотря на то, что судьи шоу похвалили старания Бакстона, внешний вид сдобного изделия очень напугал зрителей, о чем они сообщили в социальных сетях.

"Эта картинка - топливо для кошмарных снов", "Инопланетный пирог Адама - вероятно самое отвратительное и омерзительное творение, которое я видел на этом шоу за долгое время", "Пол и Кэролайн пробуют инопланетный пирог. Они точно отрабатывают свои зарплаты на этом шоу!" - написали комментаторы.