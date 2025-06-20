Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой "я всегда была бунтаркой".

Как передает Day.Az, соответствующее интервью публикует журнал Harper's Bazaar.

57-летняя знаменитость считает отказ от декоративной косметики во время светских выходов смелым поступком. По ее словам, таким образом она хочет бросить вызов современным нормам красоты. "Я думаю, что с технологией искусственного интеллекта и фильтрами люди становятся немного скучными. (...). Я просто хочу увидеть, кто я. (...). Это свобода знать, что вы можете пройти по красной дорожке без единого намека на макияж", - заявила она.

Кроме того, звезда "Спасателей Малибу" отметила, что в последнее время к ней часто подходят матери с дочерьми и благодарят за продвижение естественной красоты в общество.