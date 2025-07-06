Брэд Питт признал свою вину в разводе с Анджелиной Джоли

Спустя почти восемь лет громких судебных разбирательств Брэд Питт, кажется, впервые признал, что допустил немало ошибок в отношениях с Анджелиной Джоли.

Пара объявила о расставании еще в 2016 году, но финальные решения по делу о разводе и опеке над шестью детьми приняли только в декабре 2024-го.

"Этот развод контролировал его жизнь много лет. Он любил ее и знает, что сделал ошибки", - рассказал источник, близкий к Питту.

Отношения с детьми - Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом - тоже оказались под ударом. Некоторые из них публично дистанцировались от отца.

Несмотря на это, актер не винит во всем бывшую жену. По словам источников, он старается смотреть на ситуацию с пониманием.

"Это была разделяющая, токсичная история. Но он не считает, что виновата только Анджелина. Самое большое сожаление - то, что Брэд не может всё исправить. Дело закрыто, но победителей нет", - отметил инсайдер.

Сегодня Питт - совсем не тот человек, каким был в начале этого затяжного конфликта. Он открыто говорит о борьбе с зависимостью и внутренних трансформациях. В недавнем выпуске подкаста Armchair Expert актер признался, что достиг дна.

"Я был почти на коленях. Мне нужно было проснуться. Я пробовал всё подряд. Это было очень тяжелое время, мне требовалась перезагрузка. Видеть, как другие открываются, - это вдохновляет. Это дает тебе разрешение выйти на край и посмотреть, что произойдёт. И я действительно полюбил это", - рассказал лауреат двух "Оскаров".

Сейчас актер продолжает встречаться с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Влюбленные сошлись в 2022 году. Но, по словам инсайдеров, главной мечтой Брэда остается не свадьба, а восстановление утерянной связи с детьми.

"С момента, как он завязал с алкоголем, всё изменилось. Но Анджелина всё еще не готова простить его - и, возможно, не простит никогда", - рассказал инсайдер изданию Us Magazine.