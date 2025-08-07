https://news.day.az/popularblog/1772512.html Наряд беременной Рианны высмеяли в сети Барбадосская певица Рианна привлекла внимание фанатов нелепым нарядом. Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Daily Mail. 37-летняя беременная знаменитость прогулялась по Лос-Анджелесу в разноцветном винтажном платье Issey Miyake за 2845 долларов и кроссовках из коллаборации Puma и Ottolinger Mostro.
Наряд беременной Рианны высмеяли в сети
Барбадосская певица Рианна привлекла внимание фанатов нелепым нарядом.
Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Daily Mail.
37-летняя беременная знаменитость прогулялась по Лос-Анджелесу в разноцветном винтажном платье Issey Miyake за 2845 долларов и кроссовках из коллаборации Puma и Ottolinger Mostro. Бизнесвумен также надела массивные серьги в виде цветов и кольцо в аналогичном стиле.
Пользователи сети не оценили образ исполнительницы и высмеяли его в соцсетях. "Что за наряд?", "Похожа на персонажа из мультика", "Я не понимаю моду", "Нелепость", - высказывались многочисленные комментаторы.
