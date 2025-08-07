Наряд беременной Рианны высмеяли в сети

Барбадосская певица Рианна привлекла внимание фанатов нелепым нарядом.

Как передает Day.Az, материал на эту тему публикует Daily Mail.

37-летняя беременная знаменитость прогулялась по Лос-Анджелесу в разноцветном винтажном платье Issey Miyake за 2845 долларов и кроссовках из коллаборации Puma и Ottolinger Mostro. Бизнесвумен также надела массивные серьги в виде цветов и кольцо в аналогичном стиле.

Пользователи сети не оценили образ исполнительницы и высмеяли его в соцсетях. "Что за наряд?", "Похожа на персонажа из мультика", "Я не понимаю моду", "Нелепость", - высказывались многочисленные комментаторы.