Блогерша вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы

Блогерша Лидия Аугуст вколола ботокс и лишилась возможности открывать глаз на месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом lydiaaugus рассказала, что сделала инъекции упомянутого препарата у невролога, чтобы облегчить симптомы мигрени. Однако после манипуляций одно веко девушки полностью опустилось, закрыв глаз. "В ближайшие 12 недель ты будешь подмигивать мне", - иронично заявила она.

По данным издания The New York Post (NYP), состояние Аугуст называется птоз

(опущение века - прим. "Ленты.ру").

"Мы просим людей не наклоняться вперед, не ложиться и т. д. в течение примерно 4 часов после инъекции, чтобы избежать смещения препарата и потенциального возникновения этого редкого осложнения, связанного с воздействием на мышцу, для которой он не предназначен", - объяснил доктор Алан Матарассо.

Известно, что побочный эффект, с которым столкнулась юзерша, временный. "Хотя этот результат, по понятным причинам, разочаровывает, он временный и полностью исчезнет", - заключила собеседница издания Кейтлин Нельсон.