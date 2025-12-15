https://news.day.az/popularblog/1802583.html Знаменитая улица Низами в 2007-2008 годах - ВИДЕО На странице bakuplusaz в Инстаграм опубликованы кадры, на которых изображена улица Низами, более известная как Торговая, в 2007-2008 годах. Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры:
