Знаменитая улица Низами в 2007-2008 годах
На странице bakuplusaz в Инстаграм опубликованы кадры, на которых изображена улица Низами, более известная как Торговая, в 2007-2008 годах.
 
Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры:
 