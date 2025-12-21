https://news.day.az/popularblog/1804092.html Рождественский сюрприз для блогера Кифы Нури - ФОТО - ВИДЕО Азербайджанский блогер Кифа Нури рассказала о сюрпризе, который ей сделал ее супруг. Сейчас пара находится в Италии, где посетила рождественскую ярмарку. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Рождественский сюрприз для блогера Кифы Нури - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Кифа Нури рассказала о сюрпризе, который ей сделал ее супруг. Сейчас пара находится в Италии, где посетила рождественскую ярмарку.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре