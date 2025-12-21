Рождественский сюрприз для блогера Кифы Нури

Азербайджанский блогер Кифа Нури рассказала о сюрпризе, который ей сделал ее супруг. Сейчас пара находится в Италии, где посетила рождественскую ярмарку. 

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.