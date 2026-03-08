Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась милым видео по случаю 8 Марта.

Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В видео девушка рассказывает, что решила выйти на улицу, чтобы насладиться погодой и пойти на шоппинг, и на пути заметила молодого человека, который раздавал девушкам розы в честь праздника. Он также подарил цветок и Лейле.

Лейла подчеркнула, что такие жесты внимания всегда поднимают настроение.