https://news.day.az/popularblog/1820805.html Лейла Насирли поделилась милым видео - ВИДЕО Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась милым видео по случаю 8 Марта. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Лейла Насирли поделилась милым видео - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась милым видео по случаю 8 Марта.
Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
В видео девушка рассказывает, что решила выйти на улицу, чтобы насладиться погодой и пойти на шоппинг, и на пути заметила молодого человека, который раздавал девушкам розы в честь праздника. Он также подарил цветок и Лейле.
Лейла подчеркнула, что такие жесты внимания всегда поднимают настроение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре