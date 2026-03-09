Лейла Насирли окружена розами и свечами в новой фотосессии

Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась фотосессией по случаю 8 марта на своей странице в Instagram.

На снимках девушка предстает в элегантном образе, окруженная множеством красных роз и свечей.

Day.Az представляет фотографии: