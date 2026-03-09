https://news.day.az/popularblog/1821001.html

Роскошная дерзость от Ройи - ФОТО

Азербайджанские певцы Ройа Айхан снялась в новой фотосессии, где предстала в роскошном черном платье. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.