https://news.day.az/popularblog/1839398.html

Семейный "вопрос–ответ" от Arzu.ja - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под ником arzu.ja опубликовала совместное видео с мужем и детьми. Как передает Day.Az, ролик она разместила на своей странице в Instagram. В видео блогер показала формат "вопрос-ответ" с детьми, в котором они рассказали о том, как, по их мнению, выглядят отношения их родителей глазами детей.