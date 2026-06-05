https://news.day.az/popularblog/1839398.html Семейный "вопрос–ответ" от Arzu.ja - ВИДЕО Азербайджанский блогер под ником arzu.ja опубликовала совместное видео с мужем и детьми. Как передает Day.Az, ролик она разместила на своей странице в Instagram. В видео блогер показала формат "вопрос-ответ" с детьми, в котором они рассказали о том, как, по их мнению, выглядят отношения их родителей глазами детей.
Семейный "вопрос–ответ" от Arzu.ja - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под ником arzu.ja опубликовала совместное видео с мужем и детьми.
Как передает Day.Az, ролик она разместила на своей странице в Instagram.
В видео блогер показала формат "вопрос-ответ" с детьми, в котором они рассказали о том, как, по их мнению, выглядят отношения их родителей глазами детей.
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