https://news.day.az/popularblog/1850513.html

Вы вряд ли слышали о таком музее в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом arzuaslanovva рассказала о музее в Баку, о котором знают немногие. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.