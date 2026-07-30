https://news.day.az/popularblog/1851083.html Пальма-де-Майорка глазами Лейлы Насирли - ФОТО Азербайджанский блогер Лейла Насирли проводит отпуск на живописном испанском острове Пальма-де-Майорка. Как передает Day.Az, девушка делится яркими фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram.
Пальма-де-Майорка глазами Лейлы Насирли - ФОТО
Азербайджанский блогер Лейла Насирли проводит отпуск на живописном испанском острове Пальма-де-Майорка.
Как передает Day.Az, девушка делится яркими фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram.
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