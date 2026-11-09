https://news.day.az/popularblog/1873196.html Рецепт азербайджанской гюрзы от сoookholic - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом сoookholic показала, как приготовить национальное блюдо гюрза. Как передает Day.Az, блогер поделилась рецептом приготовления блюда на своей странице в Instagram.
Рецепт азербайджанской гюрзы от сoookholic - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом сoookholic показала, как приготовить национальное блюдо гюрза.
Как передает Day.Az, блогер поделилась рецептом приготовления блюда на своей странице в Instagram.
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