https://news.day.az/popularblog/1873968.html Блогер gezalikk перевоплотилась в куклу Bratz - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk создала образ в стиле куклы Bratz. Как передает Day.Az, соответствующее видео блогер опубликовала на своей странице в Instagram.

Блогер gezalikk перевоплотилась в куклу Bratz - ВИДЕО

Интересное в блогах, 13 ноября 2026 09:36 (UTC +04:00) 254
Блогер gezalikk перевоплотилась в куклу Bratz

Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk создала образ в стиле куклы Bratz.

Как передает Day.Az, соответствующее видео блогер опубликовала на своей странице в Instagram.

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