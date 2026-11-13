https://news.day.az/popularblog/1873968.html Блогер gezalikk перевоплотилась в куклу Bratz - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk создала образ в стиле куклы Bratz. Как передает Day.Az, соответствующее видео блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
Блогер gezalikk перевоплотилась в куклу Bratz - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом gezalikk создала образ в стиле куклы Bratz.
Как передает Day.Az, соответствующее видео блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
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