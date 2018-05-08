Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках

Голливудский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям во время съемок криминального детектива "ЛАбиринт". Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В фильме, основанном на реальных событиях, Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B. I. G. Инцидент произошел во время работы на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который пил на площадке весь день, пытался сам срежиссировать сцену, пишет New York Post.

Когда разрешение на съемку и на перекрытие переулка истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру ленты Брэду Фурману, что пора сворачиваться. Тот ответил: "Скажи-ка это Джонни Деппу!" Когда менеджер подошел к артисту и сказал ему, что "этот дубль - последний", Депп разозлился и попытался ударить его.

"Он встал очень близко к нему и кричал: "Да кто ты такой? У тебя нет на это права!"" - рассказал источник издания.

По его словам, Депп также предложил заплатить менеджеру 100 тысяч долларов, если тот ударит актера. После этого Деппа оттащили в сторону.

В мае бывшие телохранители Деппа подали на него в суд за то, что артист якобы использовал их в качестве нянек и наркокурьеров. В ноябре 2017-го Деппа раскритиковали за появление на мировой премьере фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"" в состоянии алкогольного опьянения.

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